Kinga Rusin ostro o Złotych Globach. "O korupcji, przewałach, kupowaniu nagród mówiło się od lat"

Edward Miszczak skomentował decyzję Kingi Rusin, która ogłosiła, że odchodzi z "Dzień Dobry TVN". Jak dyrektor programowy TVN zareagował na wiadomość, że gwiazda nie poprowadzi już śniadaniowego show? Czy wkrótce Kinga Rusin pojawi się w innym programie? Sprawdźcie, co powiedział Miszczak! Edward Miszczak szczerze o Kindze Rusin O tym, że Kinga Rusin nie pojawi się w nowym sezonie "Dzień Dobry TVN" media plotkowały już od kilku tygodni. Spekulacje dotyczące przyszłości dziennikarki w śniadaniowym show pojawiły się, kiedy Piotr Kraśko ogłosił, że znika z "DDTVN". W ostatni poniedziałek (24 sierpnia) Kinga Rusin potwierdziła medialne doniesienia i przyznała, że ona rownież rezygnuje z prowadzenia hitu TVN. (...) Ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję by ruszyć do przodu. Kiedy jak nie teraz? - Kinga Rusin napisała na Instagramie. - (...) Jeśli chodzi o telewizję - wiem co chcę robić i wiem czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny - dodała. Teraz decyzję Kingi Rusin skomentował Edward Miszczak! Kinga od samego początku współtworzyła DD TVN. Dziękujemy jej za te 15 fantastycznych lat wspólnej pracy. Jest naszą wspaniałą gwiazdą związaną ze stacją od początku jej istnienia. Szanujemy jej decyzję oraz chęć podjęcia nowych wyzwań i liczymy na realizację kolejnych programów z jej udziałem. Mamy kilka propozycji dla Kingi, rozmawiamy - dyrektor programowy TVN przyznał w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. Informacje o odejściu Kingi Rusin z "DDTVN" skomentowała również jej koleżanka z programu, Anna Kalczyńska. Dziennikarka opublikowała w sieci wpis i zdjęcie,...