Kinga Rusin jest rodowitą warszawianką, która zbudowała swoją karierę, pracując jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat można ją było oglądać w formatach realizowanych przez Telewizję Polską. Później współpracowała też ze stacją TVN, dla której prowadziła najpopularniejszy program śniadaniowy w Polsce - "Dzień dobry TVN". W ostatnich latach zrezygnowała z pracy w telewizji na rzecz podróżowania po świecie, a swoje wyprawy chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych.

Święta Kingi Rusin będą inne niż wcześniej. Lekarze zadecydowali

Kinga Rusin opublikowała ostatnio kilka nowych zdjęć ze słonecznej Hiszpanii, ale to jej niepokojący wpis przyciagnął uwagę wszystkich. Gwiazda wyznała, z jakimi dolegliwościami zmuszona jest się teraz mierzyć.

Ze względu na niedawną kontuzję ręki Kinga Rusin pozostawała w ostatnim czasie w stałym kontakcie ze specjalistami. Teraz podzieliła się zaleceniem, jakie przekazali jej lekarze tuż przed świętami Bożego Narodzenia:

Te Święta będą dla mnie inne. Lekarze zabronili mi gotować czy piec potrawy świąteczne. Rehabilitacja ręki…

Mimo mało pozytywnych wiadomości, dziennikarka pokazuje swojej publice, że dobry humor nie odstępuje jej na krok.

Jak Kinga Rusin poprawia sobie humor?

Choć przez zalecenia lekarzy Kinga Rusin nie będzie mogła przygotowywać w tym roku świątecznych potraw, to uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Przebywając w Maladze korzysta z pełnego słońca, które sprzyja też komponowaniu finezyjnych stylizacji. Gwiazda przyznała, że to właśnie moda poprawia jej humor jak nic innego.

Korzystacie z takiego sposobu na poprawienia sobie humoru na co dzień?

