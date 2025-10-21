Kinga Rusin, znana dziennikarka i była prowadząca „Dzień Dobry TVN”, pojawiła się niespodziewanie na finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Prosto z wakacji w Grecji przyleciała do stolicy, by uczestniczyć w tym prestiżowym wydarzeniu muzycznym. Jej obecność natychmiast wywołała poruszenie swoją obecnością. Teraz Kinga Rusin pojawiła się na gali wręczenia nagród i koncercie laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i zachwyciła swoją spektakularną stylizacją.

Kinga Rusin zaskoczyła obecnością na gali wręczenia nagród na Konkursie Chopinowskim

Kinga Rusin wraca na salony i robi to w wielkim stylu! Do tej pory była dziennikarka głównie przebywała za granicą, skąd prowadziła swoją firmę. Teraz zdecydowała się zrobić przerwę w podróżowaniu i pojawiła się na jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Polsce, jakim bez wątpienia jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Była gwiazda TVN zaprezentowała się na salonach w nowej fryzurze z grzywką, co nadało jej twarzy świeżości i młodzieńczego wyglądu. Co więcej, uwagę przykuwała też stylizacja Kingi Rusin, a w zasadzie czarna spektakularna suknia o dość oryginalnej konstrukcji. Ten look podkreślił wyczucie stylu gwiazdy, która bez wątpienia należy do grona najlepiej ubranych gwiazd.

Emocjonalny powrót Kingi Rusin do wspomnień z dzieciństwa

Dla Kingi Rusin Konkurs Chopinowski to coś więcej niż tylko kulturalne wydarzenie. Jak sama wspomniała, ma z nim osobiste wspomnienia sięgające dzieciństwa. W 1980 roku, mając zaledwie 9 lat, śledziła zmagania pianistów. Szczególnie zapamiętała występ Dang Thai Sona, który w tamtym roku zwyciężył.

Wzruszyłam się widząc z bliska Dang Thai Sona, jurora tegorocznego konkursu, fantastycznego pianistę, zwycięzcę z 1980 r. Dlaczego? Bo pomimo tego, że miałam wtedy tylko 9 lat, doskonale pamiętam tamten konkurs mówiła Kinga Rusin.

Jak Wam się podoba stylizacja Kingi Rusin?

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

