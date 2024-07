Kinga Rusin jest na prawdziwie gwiazdorskich wakacjach! Piękna dziennikarka wypoczywa na Malediwach w towarzystwie swojej przyjaciółki Karoliny Ferenstein-Kraśko. Panie wybrały wyjątkowe miejsce! To prawdziwy raj. Obie panie świetnie się bawią, co relacjonują na swoich profilach na Instagramie. Cześć tych niesamowitych zdjęć publikowaliśmy już tutaj: Kinga Rusin na wakacjach z... Karoliną Ferenstein-Kraśko. Dokąd wybrały się przyjaciółki? ZDJĘCIA

Na profilu Kingi Rusin pojawiła się kolejna porcja zdjęć z wakacji. Widzimy na nich dziennikarkę, skaczącą do wody, podziwiającą zachód słońca czy stojącą w błękitnej wodzie. Te zdjęcia robią wrażenie! Do zdjęć dołączony jest znaczący podpis:



Jak widać przyjaźń Kingi Rusin z Karoliną Ferenstein-Kraśko jest wyjątkowo silna. Aco do zdjęć - trochę zazdrościmy. Też marzymy o takich rajskich wakacjach!

Zobacz na Polki.pl: Tam spędzają wakacje najbogatsi. Kinga Rusin też wybrała to miejsce na urlop



Underwater ???????? first dive!???? Credits???? @mpaziak wspaniała pamiątka! #scubaspa #maldives

A photo posted by Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin) on

Jul 26, 2015 at 10:19pm PDT