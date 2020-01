Kinga Rusin komentuje wywiad z byłą gwiazdą "M jak miłość"! Pokłóciły się w DDTVN?

Kinga Rusin skomentowała swoją rozmowę z byłą gwiazdą "M jak miłość", która pojawiła się ostatnio w "Dzień Dobry TVN"! Prowadząca show pokłóciła się z Agnieszką Fitkau-Perepeczko? W miniony weekend w śniadaniowym programie TVN został poruszony temat pożarów Australii. To właśnie tam od 40 lat ma swój dom Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Aktorka podczas wizyty w "DDTVN" skomentowała dramatyczne wydarzenia w Australii, ale jej wypowiedzi wyraźnie nie spodobały się prowadzącym program. W sieci zawrzało, a media zaczęły informować o ostrej kłótni Kingi Rusin i Piotra Kraśko z Agnieszką Fitkau-Perepreczko. Teraz całe zamieszanie skomentowała gwiazda TVN!

Kinga Rusin opublikowała w sieci wpis, w którym przyznała, że jest zaskoczona medialnymi doniesieniami na temat rzekomej awantury. Prowadząca nie ukrywa jednak, że rzeczywiście w pewnym momecie musiała zareagować na wypowiedź Agnieszki Fitkau-Pereperczko. Aktorka w DDTVN sugerowała, że informacje dotyczące dramatu w Australii są przesadzone. Była gwiazda "M jak miłość" mówiła, że spłonął zaledwie 1% całego kontynentu.

(...) Rozmowa trwa nieco ponad 7 minut i jest wyjątkowo spokojna. Żadna ze stron nie podnosi głosu. Gdzieś w okolicach 6tej minuty musiałam jedynie zaprotestować wobec zarzutu o manipulacje. Gość zarzucił ją mediom udostępniającym mapy płonącej Australii. Wbrew temu, co pani Agnieszka powiedziała to nie są „telewizyjne animacje”, ale zdjęcia/wizualizacje na podstawie danych NASA (dane NASA pochodzą z ich zdjęć zrobionych z kosmosu). Wizualizację pożarów z ostatniego miesiąca, na podstawie danych ze zdjęć NASA załączam jako ilustrację tego postu wraz z zaznaczeniem źródła pochodzenia- napisała Kinga Rusin.

W dalszej części wpisu dziennikarka przyznaje, że stanowisko aktorki jest sprzeczne z tym, co przedstawiają naukowcy i specjaliści.

Opinia pani Agnieszki Fitkau-Perepeczko jest rożna od tej, którą ma większość naukowców, polityków, dziennikarzy i zwykłych ludzi, w tym mieszkańców Australii. I oczywiście ma do tego prawo. A Państwo mają prawo opinię tę ocenić. W DDTVN przedstawiamy różne opinie, różnych osób, a ocenę zostawiamy widzom- czytamy na Instagramie.

Wpis Kingi Rusin ostro skomentowała Karolina Korwin Piotrowska!

To po co zapraszajcie kogoś, kto opowiada brednie? Po co? Mało jest Polaków którzy tam mieszkają? Nawet tu, na IG jest ich sporo, pokazuja potworne obrazki, dlaczego wolicie zapraszać kogoś, kto opowiada dyrdymały?- zapytała pod wpisem dziennikarki.