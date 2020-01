Kinga Rusin wraca na Instagram po przerwie: "Tyle przerażających rzeczy się działo..."

Kinga Rusin na pewien czas zniknęła z mediów społecznościowych. Fani nie znali powodów jej decyzji i byli zaniepokojeni zawieszeniem aktywności dziennikarki. Teraz prezenterka wróciła i wyjaśniła powody swojej absencji w social mediach. Co się stało?

Kinga Rusin zawsze była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dziennikarka od wielu lat angażuje się także w akcje społeczne, o których informuje właśnie za pośrednictwem social mediów. Ostatnio wiele gwiazd zabrało głos w sprawie pomocy dla Australii, która od miesięcy zmaga się z gigantycznymi pożarami. Jednak Kinga Rusin stwierdziła, że niestosowne jest prześciganie się w tej sprawie. W najnowszym wpisie opublikowanym przez prezenterkę na Instagramie, możemy przeczytać, że wydarzenia z ostatnich tygodni mocno wstrząsnęły dziennikarką.

Wracam! Przepraszam za chwilową ciszę. Była mi bardzo potrzebna. Tyle smutnych i przerażających rzeczy działo się w ostatnich tygodniach, że zamieszczanie postów w tym czasie uznałam, w moim przypadku, za nie na miejscu. Ciszę przerwałam raz bo nie mogłam nie zabrać głosu w sprawie bliskiej mojemu sercu (tych co nie czytali, a są ciekawi odsyłam do poprzedniego postu). Ale trzeba wrócić do rzeczywistości i do działania! Mam wiele przemyśleń i wiele planów, które stopniowo zamierzam teraz wprowadzać w życie - czytamy we wpisie Kingi Rusin.