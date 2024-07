Kinga Rusin na Instagramie podziękowała fotoreporterom, którzy niemal za każdym razem fotografują ją przed studiem Dzień Dobry TVN...

Kinga Rusin dziękuje paparazzi

Kinga Rusin co dwa tygodnie prowadzi weekendowe wydanie Dzień Dobry TVN. Po zakończonym programie przed studiem zawsze czekają na nią paparazzi, którzy śledzą każdy jej krok. Dziennikarka podchodzi już do tego z pewną dozą dystansu i nie stara się walczyć z tym zjawiskiem. Świadczy o tym jej wpis na Instagramie, w którym dziękuje paparazzi za to, że dzielnie obfotografowują jej szafę:

Dzięki panom fotografom, którzy w słońcu i w deszczu czekają pod studiem DD TVN mam foto inwentaryzację mojej szafy????. Dziękuję, szczególnie za te zdjęcia na których w miarę wyglądam????

Jak widać poczucie humoru nie opuszcza Kingi Rusin.

