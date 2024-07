Kinga Duda weźmie udział w odważnej sesji magazynu dla mężczyzn? Okazuje się, że CKM, który zamieścił ostatnio córkę prezydenta w rankingu najseksowniejszych Polek 2016 roku, planuje zaproponować Kindze Dudzie udział w sesji okładkowej! Jeden z redaktorów pisma w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" przyznaje jednak, że propozycja z ich strony pojawi się dopiero wtedy, gdy tata Kingi Dudy przestanie piastować urząd Prezydenta.

Pani Kinga Duda to piękna kobieta. Znalazła się w naszym rankingu, bo potrafi elegancko i z klasą eksponować swoją urodę. Jest bardzo stylowa i delikatna - przyznaje Mateusz Zieliński z redakcji CKM.

Z tych informacji z pewnością nie będą zachwyceni najbliżsi Kingi Dudy, którzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego nazwisko córki prezydenta znalazło się obok gwiazd show-biznesu w rankingu najseksowniejszych Polek.

Dla Kingi i całej rodziny to szok. Ona nigdy nie aspirowała do takich plebiscytów, wszystko odbyło się bez jej wiedzy. Dudowie to szanowana, tradycyjna profesorska rodzina z Krakowa. A tu studentka prawa nagle ląduje w rankingu pomiędzy rozebranymi skandalistkami - w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" zdradziła znajoma rodziny prezydenta Andrzeja Dudy.