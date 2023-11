Po ukończeniu studiów Kinga Duda nie szukała długo pracy. Niedawno córka prezydenta przeprowadziła się do Warszawy. I już udało się jej dostać posadę w jednej z lepszych kancelarii w Warszawie. To dopiero pierwsza praca 24-latki, a już może liczyć na wielkie wynagrodzenie! O takiej kwocie marzy niejeden pracownik po wielu latach pracy. Ile Kinga Duda zarabia?

Reklama

Jaka jest pensja Kingi Dudy?

Kinga Duda podjęła pracę w warszawskiej firmie Maruta Wachta. 24-latka jest jeszcze na okresie próbnym, ale już pochwaliła się nowymi obowiązkami w mediach społecznościowych. Kancelaria specjalizuje się w prawie nowych technologii i zamówień publicznych. Zajmuje się między innymi: kontraktami IT, zamówieniami publicznymi, prawem telekomunikacyjnym, RODO, prawem autorskim i własnością intelektualną czy fuzjami i przejęciami.

Zobacz także: Kinga Duda zaczyna karierę w Warszawie! Wiemy, gdzie będzie pracować

Ale czym dokładnie będzie zajmować się córka prezydenta? Kinga Duda na stanowisku junior associate ma zdobyć ogólne doświadczenie w obsłudze prawnej i dopiero potem określi swoją specjalizację. Na razie pod okiem starszych kolegów i koleżanek z branży Kinga ma przyuczać się do zawodu. Nie będzie tego robić za małe pieniądze. Według wyliczeń "Super Expressu" osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych pensji. Warto przypomnieć, że to dopiero pierwsza praca Kingi.

Ubiegając się o stanowisko juniora, Kinga mogła swoi pracodawcom przedstawić imponujące CV. Córka Andrzeja i Agaty skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas nich odbyła pięć staży, w tym jeden w Parlamencie Europejskim. Kinga perfekcyjnie posługuje się językiem angielskim. W rubryce wykształcenie ma także wpisany kurs z prawa amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Czy kwota 7 tysięcy złotych robi na Was wrażenie? Niestety nie powiedziano, czy jest to brutto czy netto, jednak niezależnie od tego trzeba przyznać, że jest to bardzo dużo pieniędzy.

Kinga Duda dostała pierwszą pracę w Warszawie.

EastNews

Rodzice z pewnością są dumni ze swojej córki.

East News