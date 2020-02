Kinga Duda i Maciej Musiał spotkają się w... Londynie!? Co tak naprawdę ich łączy?

Kinga Duda niedawno zakończyła trzymiesięczny staż w warszawskiej kancelarii. Wygląda na to, że córka polskiego prezydenta nie chce jednak rozwijać swojej kariery w Polsce i wybrała się do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam według informacji "Dobrego Tygodnia" już wkrótce rozpocznie pracę w jednej z firm. Jak się okazało, Kinga może liczyć na wsparcie Macieja Musiała, który również przebywa w Londynie! Co tak naprawdę łączy tę dwójkę?

Kinda Duda i Maciej Musiał spędzają czas w Londynie

Nie od dziś wiadomo, że Kinga Duda i Maciej Musiał są ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni. Już na początku 2016 roku wszyscy zastanawiali się, czy tę dwójkę łączy coś więcej. Media zaczęły rozpisywać się o ich rzekomym romansie, jednak plotki szybko uciszył menadżer aktora. Po latach, głos w sprawie zabrał sam Maciej Musiał, który w programie Kuby Wojewódzkiego opowiedział jak poznał się z córką prezydenta i wyznał prawdę o ich relacji.

Nie byliśmy razem, ale to miła dziewczyna. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. [...] Kiedy pan Andrzej został prezydentem, to w trakcie wieczoru wyborczego znalazłem ją na Facebooku i zaczepiłem ją tam. I potem trochę pisaliśmy, później spotkaliśmy się na imprezie znajomego - zdradził Maciej Musiał.

Co więcej aktor wyznał, że stanął również w obronie Kingi w pewnej niebezpieczniej sytuacji.

Poszliśmy na imprezę i szliśmy bulwarami. Wtedy ją uratowałem. Szło dwóch pijanych gości i jeden ewidentnie leciał na Kingę. A ja wtedy stanąłem między nimi i ją obroniłem- wspominał w programie Kuby Wojewódzkiego.

Wygląda na to, że przyjaźń tej dwójki w dalszym ciągu trwa w najlepsze. Ostatnio Kinga Duda zakończyła staż w prestiżowej warszawskiej kancelarii, a teraz zdecydowała się na wyjazd do Londynu. To właśnie tam według informacji uzyskanych przez "Dobry Tydzień" niedługo rozpocznie pracę. W Wielkiej Brytanii może liczyć na wsparcie Maćka Musiała, który według tygodnika, "pomieszkuje" w Londynie. Magazyn zdecydował się poprosić o komentarz aktora w sprawie, czy aktualnie pomaga się urządzić swojej przyjaciółce w nowym miejscu. Chociaż długo milczał, w końcu zdecydował się odpowiedzieć:

- Wolałbym nie zostawiać żadnego komentarza - wyznał aktor w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Córka prezydenta woli unikać fotoreporterów i zdecydowanie nie chce być w centrum zainteresowania. Będąc w Londynie może odsunąć się od medialnego szumu związanego z wyborami prezydenckimi, w których jej tata stara się o reelekcję. Wygląda więc na to, że Kinga Duda i Maciej Musiał w dalszym ciągu po prostu się przyjaźnią, a córka prezydenta może liczyć na jego wsparcie w każdej sytuacji.

East News

