Kim Kardashian i Kanye West to jedna z najgorętszych par światowego show biznesu, która już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbędzie się w maju, jednak już teraz możemy zobaczyć jak oboje wyglądają strojach ślubnych. Wspólna okładka najbardziej prestiżowego pisma o modzie, miała być jednym z prezentów dla Kim. Przypomnijmy: Kanye ma dla swojej narzeczonej nietypowy prezent

Zarówno okładka jak i cała sesja spotkała się z falą krytyki napływającą ze wszystkich stron. Zaledwie kilka minut po publikacji w internecie pojawiły się przeróbki ślubnego zdjęcia narzeczonych. Najbardziej oberwało się jednak naczelnej pisma, Annie Wintour, której zarzucono, że okładka jest efektem przyjaźni jej i rapera. Wintour natychmiast odrzuciła te oskarżenia, tłumacząc się, że to był jej pomysł. Swoją decyzję uargumentowała na łamach pisma.

Nie ma takiego medium, którego nie opanowali Kardashianowie i West. I jest ku temu dobry powód. Kanye jest niesamowitym artystą i kulturowym prowokatorem, zaś Kim dzięki sile swojego charakteru stworzyła dla siebie miejsce w świetle jupiterów, a to wymaga odwagi. (...) Okładka, która moim zdaniem jest urocza i wzruszająca, była wyłącznie naszym pomysłem. Mogliście przeczytać, że Kanye błagał bym umieściła jego narzeczoną na okładce. Nic takiego nie miało miejsca. Plotka może wprawdzie zwiększyć czytelnictwo, ale prawda jest taka, że to tylko plotka - tłumaczy się we wstępie do kwietniowego numeru.