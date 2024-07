Elżbieta Zapendowska, Alicja Bachleda-Curuś i Wojciech Łuszczykiewicz skomentowali smutne informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Wodeckiego. Wczoraj w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o artyście, który miał doznać udaru i w ciężkim stanie trafić do szpitala. Niestety, menadżer Zbigniewa Wodeckiego w rozmowie z nami potwierdził medialne doniesienia.

Informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Wodeckiego jako jedna z pierwszych skomentowała Alicja Bachleda- Curuś. Aktorka zamieściła w sieci zdjęcie muzyka i dodała wzruszający wpis.

Aksamitny głos anioła, tak miło spotykac go na ulicach Krakowa. Jesli te smutne wiadomosci to prawda, przeslijmy Mu moc zyczen i modlitwe ????✨❤️ - napisała na Instagramie.

Elżbieta Zapendowska i Wojciech Łuszczykiewicz w rozmowie z portalem przeambitni.pl przyznali, że nie wiedzieli o złym stanie zdrowia Zbigniewa Wodeckiego. Jak zareagowali na medialne doniesienia?

Zbyszek jest przede wszystkim znakomitym muzykiem, znakomitym wokalistą, niedocenionym w Polsce. On jest świetnym kompozytorem, napisał parę świetnych piosenek. Gdyby on się urodził w Ameryce, to on byłby na czołowych listach przebojów światowych, trafił na Polskę- przyznała Elżbieta Zapendowska. Nie wiedziałam o tym, że Zbyszek jest chory. Życzymy ci Zbyszku wszystkiego najlepszego, wracaj do nas bo cię będzie nam brakować jak będziesz chory i gdzieś tam będziesz marudził w szpitalu. Masz wracać do zdrowia i nagrywać piosenki.