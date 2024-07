Nagła śmierć Whitney Houston była szokiem dla wszystkich jej fanów na całym świecie. Artystka odeszła 11 lutego 2012 roku w wieku 48 lat. Pierwotnie spekulowano, że przyczyną śmierci gwiazdy, było przedawkowanie leków przeciwdepresyjnych i alkoholu oraz narkotyków. Niespełna miesiąc od zgonu, Rzecznik biura koronera w Los Angeles poinformował jednak ostatecznie, że Whitney "zmarła wskutek przypadkowego utonięcia, lecz ciągłe zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci". Przypomnijmy: Whitney przed śmiercią. Tak wygląda jej ostatni teledysk

Kwestią czasu było powstanie filmu o życiu artystki. Niestety nie będzie to kinowy przebój, a jedynie telewizyjna produkcja zatytułowana "I Will Always Love You: The Whitney Houston Story". Producenci zdecydowali, że główną rolę zagra w niej Yaya DaCosta znana z obrazów "Kamerdyner", "Wyścig z czasem", a także z seriali "Dr House" i "Anatomia Prawdy".

Film ma koncentrować się na związku wokalistki z Bobbym Brownem, a jego premiera planowana jest na przyszły rok. Rodzina Whitney zamierza zablokować realizację filmu, bowiem ich zdaniem, historia gwiazdy zasługuje na kinowe dzieło.

Jak oceniacie filmową Whitney? Podobna do tej prawdziwej?

