Śmierć Whitney Houston wywołała mnóstwo smutku wśród jej fanów i artystów na całym świecie. Gwiazda, która wylansowała w swoim dorobku mnóstwo przebojów, właśnie oficjalnie zamknęła swoją dyskografię. Do sieci trafił ostatnio nagrany przed śmiercią singiel "Celebrate", który promuje film "Sparkle" z Whitney w roli głównej.

W "Sparkle" Whitney zagrała mamę głównej bohaterki, w którą wcieliła się debiutująca w roli aktorki Jordin Sparks, laureatka amerykańskiego "Idola" z 2007 roku. Ostatecznie zdjęcia rozpoczęły się w październiku 2011 roku w Detroit, a zakończyły na początku 2012 roku. Film trafi na ekrany światowych kin w sierpniu. W Polsce na premierę będziemy musieli poczekać do 2 listopada 2012 roku.

Fani nie do końca są zadowoleni z ostatniej piosenki Whitney, która zamiast odgrywać główną rolę, służy jako tło do wokalu Jordin Sparks. Na szczęście producenci nie pominęli diwy i dosyć często przypominają ją w klipie. Na koniec pojawia się informacja, że to właśnie Houston dedykowany jest utwór "Celebrate".

Posłuchajcie ostatniego oficjalnego singla Whitney i zobaczcie teledysk nagrany do niego przed śmiercią gwiazdy. Wtedy nic nie wskazywało, że 11 lutego już jej nigdy więcej nie usłyszymy na żywo.

