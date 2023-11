Nie chce być tylko młodszą siostrą Joanny Kulig. Czy dzięki roli w nowym serialu TVN 7 Justyna Schneider stanie się równie popularna?

Nazwisko Joanny Kulig znają już wszyscy! Teraz, dzięki roli w nowym serialu TVN7 „Zakochani po uszy”, wszyscy mówią również o Justynie Schneider (32) – młodszej siostrze aktorki. I to nie tylko za sprawą uderzającego podobieństwa obu pań.

W „Zakochanych po uszy” aktorka zagra Patrycję, która ma trzech synów, każdego z innym mężczyzną, bo jej związki okazywały się kompletną klapą.

– To szczera, pełna energii kobieta, która mówi to, co naprawdę myśli. Wciąż szuka miłości i akceptacji. Choć miewa momenty załamania i depresji, to się nie poddaje – mówi o swojej bohaterce Justyna.