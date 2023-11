Reklama

To obecnie najgorętsze nazwisko w polskiej branży filmowej. Już w najbliższy wtorek dowiemy się, czy Joanna Kulig dostanie nominację do Oscara za rolę w "Zimnej wojnie", Pawła Pawlikowskiego. Ale Joanna Kulig ma w rodzinie jeszcze jedną aktorkę - równie utalentowaną siostrę Justynę Schneider. Młodsza siostra Joasi właśnie dostała rolę w serialu TVN7, "Zakochani po uszy". Chociaż panie mają różne nazwiska, to nie da się ukryć wielkiego podobieństwa.

Czy Justyna pojedzie do Ameryki, wspierać Joannę podczas gali Oscarów 2019?

"Nie jadę, bo zajmuję się własnymi dziećmi, ale bardzo trzymam za nią kciuki” - powiedziała Justyna podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN".

Co jeszcze powiedziała młodsza siostra naszej eksportowej gwiazdy? O tym przeczytacie w nowym "Fleszu".

Reklama

Czy Joanna Kulig ma szansę na Oscara?