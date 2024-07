Wczoraj w Łodzi odbył się kolejny z cyklu koncertów Lata Zet i Dwójki (zobacz: Gwiazdy na koncercie Lata Zet i Dwójki w Łodzi: Wyszkoni, Mlynkova, Sarsa ZDJĘCIA). Jedną z gwiazd imprezy była półfinalistka piątej edycji programu The Voice of Poland - Sarsa Markiewicz.

Młoda wokalistka znana jest z ekscentrycznego stylu ubierania oraz bardzo charakterystycznej fryzury, którą chętnie kopiują inne gwiazdy.

Niedawno na imprezie Eska Music Awards Sarsa miała na sobie przyciągającą wzrok żółtą bluzę we flamingi. Był to projekt piosenkarki powstały we współpracy ze - słynącą z oryginalnego wzornictwa - polską marką EVC DSGN.

Sarsa chyba ma słabość do tych ptaków - na wczorajszym koncercie wokalistka również wybrała flamingi! Tym razem postawiła na komplet: spodnie dresowe i bluza ze wstawkami z siatki. Ubrania zostały zaprojektowane przez Edytę Jermacz jako model unisex. Spodnie możecie kupić za 260 zł, a bluzę - 240 zł. W tej chwili są dostępne online (np. na stronie showroom.pl).

Wokalistka uzupełniła stylizację czarnymi botkami na platformie; do tego stonowany makijaż podkreślający oczy oraz - oczywiście - dwa koki.

Lubicie styl Sarsy? Jak oceniacie ten look młodej piosenkarki?