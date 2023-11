Wszystko zaczęło się od wpisu, który kilka tygodni temu Remigiusz Mróz dodał na swoje konto na Facebooku. Pisarz pokazał zdjęcie z Katarzyną Bondą i napisał:

Od tego momentu wszystkie media zaczęły pisać o ich związku! W ostatni weekend para pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie więcej opowiedziała o tym, co ich łączy.

Zaczęło się od tego, że my faktycznie byliśmy lekko nieświadomi tego, co się dzieje między nami. Natomiast czytelnicy widzieli to od dwóch, trzech lat. Jak tyko pojawiały się jakieś wspólne zdjęcia lub jak występowaliśmy gdzieś razem to zagrzewali nas do boju. Komentarze były w stylu: „Iskrzy ewidentnie”, „Dalej, dalej”. - mówił Mróz

Ja byłam oburzona na początku i oczywiście zaprzeczaliśmy wszystkiemu - śmiała się Bonda.