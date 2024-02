Utalentowany syn aktorów Anny i Andrzej Musiałów jako dziecko pojawił się w takich serialach jak „Ojciec Mateusz” czy „Hotel pod żyrafą i nosorożcem”. Później dostał rolę w produkcji TVP, która dała mu ogólnopolską rozpoznawalność. Maciej Musiał dorastał w „Rodzince.pl”. Choć seria dobiegła końca, dzisiaj aktor – podobnie jak Julia Wieniawa, Adam Zdrójkowski czy Wiktoria Gąsiewska – cieszy się dużą popularnością. Może trudno w to uwierzyć, ale gwiazdor 11 lutego br. skończył 29 lat. Po małym Maćku nie ma już śladu, obecnie Maciej Musiał to prawdziwy amant. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod jego zdjęciami w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, że dużo mówi się o życiu uczuciowym artysty. I choć on sam nie porusza tego tematu, najprawdopodobniej jest w związku z modelką Wiktorią Targońską.

Reklama

Maciej Musiał i Weronika Targońsla. Dyskretna miłość?

Ostatnio Maciej Musiał został jednym z uczestników „Tańca z gwiazdami”. Nie jest to jego pierwsza przygoda z telewizyjnym show. Gwiazdor pojawił się m.in. w „The Voice of Poland”. Zdarzało mu się też współprowadzić okolicznościowe koncerty transmitowane w TVP. Zbliżający się do trzydziestki aktor może liczyć na wielkie wsparcie fanów w trakcie występów w tanecznym programie.

Zobacz także: Maciej Musiał w "Tańcu z gwiazdami" zatańczy z prawdziwą pięknością. Fani: "Będzie ogień"

Maciej Musiał Artur Zawadzki/REPORTER

Najprawdopodobniej kciuki za gwiazdora będzie trzymała także Weronika Targońska. Według doniesień mediów to właśnie młoda modelka jest jego partnerką. Sam Maciej Musiał jak na razie nie skomentował plotek. Głosu nie zabrała też dziewczyna. Para jednak regularnie bywa widywana w Warszawie.

Zobacz także

Co jakiś czas aktor publikuje na swoim Instagramie zdjęcia, na których widać, że jest z pewną dziewczyną. Jak dotąd nie pokazał jej twarzy. Paparazzi wypatrzyło Macieja Musiała i Weronikę Targońską w drodze na dworzec i w trakcie czułego pożegnania. Pierwsze doniesienia o tym, że serce artysty jest zajęte, pojawiły się już w połowie 2022 roku.

Weronika Targońska skomentowała jeden z wpisów Macieja Musiała. Pod nagraniem, na którym aktor chwali się łyżwiarskimi umiejętnościami, modelka napisała: „Te ruchy sprawiają, że czuję się słabo”. Internauci zaczęli sugerować, że to właśnie jej głos pojawia się w filmiku z lodowiska.

Maciej Musiał

Maciej Musiał

Zobacz także: Maciej Musiał wygadał się, co sądzi o Wersow. Wszystko zostało nagrane

Reklama

Wybranka aktora to Gdańszczanka zajmująca się fotomodelingiem. Na swoim koncie ma współpracę z takimi markami jak Pull&Bear, Born2be, a także należącym do Jessiki Mercedes brandem Veclaim. Myślicie, że w tym roku Maciej Musiałowski zdradzi coś więcej o swoim życiu uczuciowym?