Zawsze tak postępujesz w przełomowych momentach swojego życia?

Tak. Jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym i nie potrafię efektywnie działać, gdy mam bajzel wokół siebie. Po ślubie wyprowadziłem się spod Krakowa. Teraz mieszkamy w Nowym Sączu, gdzie jest bardzo pięknie, ale też wszędzie daleko. Te niedogodności rekompensują mi chwile, kiedy wracam z trasy do domu i mogę usiąść z dzieciakami we własnym ogrodzie.

Jesienią występujesz w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (rozmowa była przeprowadzona wcześniej - red.). Co cię skłoniło, by wziąć udział w kolejnym show?

Nigdy nie ukrywałem, że nie do końca rozumiałem fenomen tego programu. Jako artysta zawsze dbałem o zachowanie swojej tożsamości, starałem się nikogo nie udawać. A formuła „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” polega właśnie na tym, żeby wiernie odtworzyć kogoś innego. Nie rozumiałem, co to może wnieść do rozwoju artystycznego. Zdecydowałem się dopiero po rozmowie z moimi znajomymi, którzy stwierdzili jednogłośnie, że żaden program w polskiej telewizji nie stawia przed uczestnikami tak trudnych zadań. A jednocześnie podkreślali, że żadna muzyczna przygoda nie dała im tyle w ich życiu.