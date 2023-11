1 z 10

Dziesiąty odcinek dziesiątej jubileuszowej edycji show otworzył występ finalistów, którzy wcielili się w muzyków Boney M. w hicie „By The Rivers of Babylon”! To było prawdziwe szaleństwo. Jednak najważniejsze okazały się ich późniejsze występy. Kto w kogo się wcielił? I kto WYGRAŁ?

Wszystkiego dowiecie się z naszej galerii!