Wyraziste dodatki to nieodłączny element stylizacji Dody. Gwiazda nie tylko sama projektuje swoją biżuterię czy sceniczne kreacje, ale też otworzyła sklep internetowy (zobacz kolekcję), w którym fani mogą kupić ubrania z limitowanej kolekcji. Ostatnio artystka poszła o krok dalej i sama skonfigurowała swoje torebki. Mowa o modelach, który towarzyszył Dodzie na ostatnich wydarzeniach - na Różach Gali i rozdaniu nagród Aladyny 2013.

Chodzi o torebki Josephine z Be my Lilou. Co ciekawe to torebki, które można skonfigurowć według własngo uznania. Począwszy od koloru całości, przez kolor pasków, aż po detale takie jak zapięcia. Za zrobienie takiego cacka trzeba zapłacić 990 złotych. Ale dzięki temu możemy mieć coś niepowtarzalnego. Zainteresowanych odsyłamy na stronę marki.

Poniżej dokładne zdjęcia Dody z torebkami skonfigurowanymi według jej własnego pomysłu - błękitno-białą z czarnymi paskami i biało-czarną z białymi paskami. Która ładniejsza? A może Ty zrobisz ciekawszą?

Doda z torebką swojego projektu na Różach Gali 2013: