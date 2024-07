Lubimy takie wiadomości.

Polacy od lat doceniani są za granicą w branży rozrywkowej. Nasi kompozytorzy, producenci czy reżyserzy cieszą się dużym uznaniem w USA, dlatego z ich usług korzystają największe światowe gwiazdy. Ostatnio o talencie naszej rodaczki przekonała się Ellie Goulding przy kręceniu klipu do singla "Goodness Gracious".

Teledysk dostępny jest w sieci od kilku dni i doczekał się już prawie 3 milionów wyświetleń. Mało kto jednak wie, że wyreżyserowała go Kinga Burza, urodzona w Krakowie, ale dorastająca w australijskim Melbourne Polka. Jej przygoda z reżyserią zaczęła się w 2005 roku, kiedy przeprowadziła się do Londynu i podpisała kontrakt z agencją producencką Partizan. 34-letnia Krakowianka ma na swoim koncie m.in. prestiżową nagrodę UK Music Video Awards za teledysk "Fundation" Kate Nash.

To nie jest pierwszy projekt z udziałem Polki. Kinga ma na swoim koncie współpracę z Calvinem Harrisem, Willem Youngiem, Miką i zespołami Marina and the Diamonds i La Roux.

Największy sukces to jednak współpraca z Katy Perry przy hitowym "I Kissed A Girl". Z pewnością również ona przyczyniła się do tego, co gwiazda ma do powiedzenia na nasz temat. Przypomnijmy: "Mam wielu przyjaciół z Polski. Uwielbiam was!"

Tak wygląda Kinga Burza:

