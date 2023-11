Kim jest Joanna Skrzyszewska, była partnerka Rafała Mroczka?

Rafał Mroczek i Joanna Skrzyszewska rozstali się. Para była zaręczona od 2016 roku, ale poznali się dużo wcześniej. Oboje mają 3-letnią córkę Zosię, nad którą teraz starają się podzielić opieką tak, aby dziewczynka miała kontakt z obojgiem rodziców. Niestety, nie zawsze się to udaje... Po tym, jak media podały, że w domu ukochanej aktora musiała ponoć interweniować policja, gwiazdor „M jak miłość” wydał oświadczenie:

Prawdą jest, że pomimo wielu prób i profesjonalnej pomocy nie udało się uratować związku z partnerką. Kocham swoją córkę ponad wszystko i chcę uczestniczyć w jej życiu na tych samych prawach, co jej mama. Dobro mojej córki jest dla mnie celem najwyższym, dlatego zwracam się do mediów z prośbą o zaprzestanie publikacji na ten temat. Jest to moje jedyne oświadczenie w tej sprawie - napisał Rafał Mroczek na Instagramie.