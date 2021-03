Kim jest Jakub Zdrójkowski, brat Adama Zdrójkowskiego? Wiemy, czy ma dziewczynę!

Już 6 marca zrobi się o nim głośno! Mowa o Jakubie Zdrójkowskim, bracie bliźniaku Adama Zdrójkowskiego, który zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy". Co ciekawe, na ekranie zobaczymy go w duecie z Wiktorią Gąsiewską – prywatnie dziewczyną jego brata! W wywiadzie z "Party" Kuba zdradził, dlaczego kilka lat temu wycofał się z show-biznesu, czym się na co dzień zajmuje i... czy jest zakochany!

Kim jest Jakub Zdrójkowski?

Karierę w show-biznesie Jakub i jego brat Adam zaczęli wspólnie... 18 lat temu. Mieli zaledwie po trzy lata, gdy zagrali w pierwszej reklamie – była to reklama syropu dla dzieci. Pięć lat później wygrali casting do serialu „Rodzina Zastępcza plus”. Chłopców ze zmierzwionymi bujnymi czuprynami widzowie mogli zobaczyć też w produkcji TVP „Londyńczycy”. Potem ich drogi się rozeszły. Adam dostał rolę Kuby Boskiego w „Rodzince.pl”. Jakub wystąpił w trzech filmach: „Ciacho”, „Być jak Kazimierz Deyna” i rosyjskiej „Jedynce”, po czym zniknął z życia publicznego. Dlaczego?

Jako 15-latek świadomie zrezygnowałem z pracy w show-biznesie, bo poczułem, że to nie dla mnie. Bycie ciągle ocenianym nie jest łatwe, a jest niestety wpisane w ten zawód – mówi Kuba w wywiadzie z "Party".

Zdrójkowski nie ukrywa, że zraził się do show-biznesu. Poza tym chciałem żyć jak każdy nastolatek – mieć życie prywatne i przyjaciół, a przez ciągłą pracę na planach pogarszał mu się z nimi kontakt. Musiał dać sobie czas, by zastanowić się, co naprawdę chce w życiu robić. Kuba przyznaje, że długo nie ciągnęło go do telewizji. Obserwował brata, który w tym czasie zyskał dużą popularność, i... wcale mu nie zazdrościł.

Choć zakończył współpracę z profesjonalną agencją aktorską, to z zawodu nie zrezygnował. Filmowe role zamienił na dubbing. Użyczył głosu w aż 21 animowanych produkcjach, m.in. „Wielkiej Szóstce”, „Niesamowitym świecie Gumballa” czy „Metalions”. Czym dziś zajmuje się Kuba? Choć wrócił do aktorstwa, to ma na życie plan B. Jakub Zdrójkowski łączy aktorstwo z nauką. Studiuje psychologię biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w tym kierunku chce się rozwijać. A co z miłością?

Czy Jakub Zdrójkowski jest zakochany?

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich dziewczyn! Jakub Zdrójkowski wciąż jest do wzięcia! Ma już na koncie jeden dłuższy związek. Zapewnia, że jest stały w uczuciach i przelotne romanse go nie interesują. Jednak wybranka jego serca musi spełniać pewne warunki: mieć pasje, być oryginalna. Wygląd jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze, żeby tak samo jak Kuba patrzyła na świat i życie.

Uwielbiam towarzystwo kobiet, ale nie jestem podrywaczem i łatwo się nie zakochuję. Mam za sobą jeden, dość burzliwy, dłuższy związek, kilka krótszych uczuciowych epizodów, ale stażem przebiłem Wiktorię – z moją pierwszą miłością byłem cztery lata. Teraz jestem szczęśliwym singlem, otwartym na nową relację. Nie toleruję nadmiernej zazdrości i wybujałej wyobraźni. To najgorsze połączenie – zdradził "Party" Kuba.

Zapewne po debiucie w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy" Kubie przybędzie wielbicielek i... obserwatorów na Instagramie. W nowej produkcji Polsatu Zdrójkowski zagra Nikodema - nieśmiałego chłopaka, który będzie rywalizował o względy pięknej Eli, czyli Wiktorii Gąsiewskiej. Co zdradził na temat granego przez siebie bohatera?

Nikodem pochodzi z ubogiej i wyjątkowo pechowej rodziny. Jego ojciec czegokolwiek się tknie, obraca to w ruinę. Mój bohater robi więc wszystko, by wyrwać się z tego środowiska. Dobrze się uczy, jest ambitny, ale ma trochę kompleksów, co sprawia, że jest nieco sztywny. Zamyka się w świecie komputerów – to jego konik i odskocznia – mówi Zdrójkowski.

Jakub Zdrójkowski zagra w nowym serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy" m.in. u boku Katarzyny Kwiatkowskiej i Wojciecha Mecwaldowskiego.