W zeszłym roku został misterem Polski. W tym zagrał w „Koglu-moglu 3”, a w następnym wystąpi w „M jak miłość” i „Tańcu z gwiazdami”. Czy Jakub Kucner zrobi większą karierę niż Rafał Maślak?

Mierzy 183 centymetry, waży 72 kilogramy, ma perfekcyjne ciało, a na koncie tytuły mistera Polski oraz wicemistera Global i Supranational! Teraz Jakub Kucner (29), do niedawna trener personalny, zaczyna podbijać show-biznes. W styczniu zobaczymy go w filmie „Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3”. Dołączył też do obsady „M jak miłość” (Party.pl pisało o tym jako pierwsze) i zatańczy w wiosennej edycji show „Taniec z gwiazdami”. I aż trudno uwierzyć, że jeszcze trzy lata temu Kucner ważył ponad 90 kilo i ostatnie, co miał w głowie, to udział w wyborach mistera. Wszystko zmieniła jego siostra!

