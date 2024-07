1 z 8

Maciej Zień to czołowy polski projektant, który do tej pory raczej unikał skandali. Ostatni pokaz stawia go w zupełnie innym świetle, bowiem zorganizował go w kościele, co wywołało falę kontrowersji i Zień znalazł się na ustach wszystkich. Nie zawsze były to pochlebne opinie. Przypomnijmy: "Modelki wstydzą się udziału w pokazie Zienia"

Zainteresowanie wokół Zienia zaowocowało tym, iż jego życiu postanowiły bliżej przyjrzeć się tabloidy. "Fakt" opublikował zdjęcia Macieja z tajemniczym Brazylijczykiem, Orlanim. Widzimy na nich Zienia z przyjacielem na wakacjach, w towarzystwie przyjaciółki Natalii Siwiec w Cannes czy panów obdarowujących się pocałunkami.

Fotki pochodzą z publicznego profilu Orlaniego w portalu społecznościowym, który, co ciekawe, w sieci posługuje się nazwiskiem... "Zień". Widać, że panowie czują się świetnie w swoim towarzystwie i spędzają sporo czasu razem. Brazylijczyk na co dzień mieszka w Berlinie.

Tak wspólnie czas spędzają Maciej Zień i Orlani: