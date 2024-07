"Wprost" na początku tygodnia wywołało wielką medialną burzę publikacją na temat Kamila Durczoka. Cała afera nasilała się z dnia na dzień, a coraz więcej osób z branży zaczęło opowiadać się po stronie dziennikarza. W jego obronie stanęła nawet Małgorzata Domagalik. Zobacz: Polska Anna Wintour broni Durczoka. Uderza w Wojewódzkiego i Korwin Piotrowską

Zdjęcia, które zostały zamieszczone w artykule wskazywały na to, że w apartamencie, z którego podobno uciekł redaktor naczelny "Faktów" znajdowały się jego rzeczy osobiste. Na fotografiach widać między innymi treści pornograficzne, ale jak się okazuje zostały one wykonane miesiąc po tym jak do mieszkania wszedł właściciel, Zbigniew T. W pomieszczeniu ponoć nie było kobiety, która je wynajmowała, a zakapturzony mężczyzna.

Dzisiejsze wydanie tabloidu "fakt" rekonstruuje wydarzenia z tamtego okresu:

Policjanci – wezwani przez T. do zgłoszenia kradzieży z włamaniem – zatrzymują dziennikarza przed klatką jako osobę obcą – ochroniarz nie rozpoznał w nim żadnego z mieszkańców. Durczok tłumaczy, że wyszedł z jednego z mieszkań, bo doszło w nim do "dyskusji i nieporozumienia". Wraca z policjantami na górę - relacjonuje tabloid. To druga pewna jego wizyta w mieszkaniu, razem z funkcjonariuszami wchodzi do środka. Do rozmowy z biznesmenem dochodzi w salonie 130–metrowego mieszkania, które kilka lat temu T. od podstaw wyremontował. Właściciel potwierdza policji, że to nie włamanie. Policjanci notują, że to "spór cywilno-prawny o niepłacenie czynszu". Schodzą na dół z Durczokiem. Tam dziennikarz mówi, że chce jeszcze wrócić do mieszkania i przeprosić właściciela za zamieszanie. Prawdopodobnie Durczok idzie tam już z Elą W., właścicielką dużego psa, która tam mieszka.