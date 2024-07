Rafał Maserak wreszcie ustatkował się! Tancerz związany jest z tajemniczą dziewczyną od prawie dwóch lat i przez ten czas przeszedł prawdziwą przemianę. Jak rozwinie się ta miłość?

Rafał Maserak coraz częściej widywany jest w towarzystwie ukochanej. Tancerz całkowicie zmienił dla niej swoje podejście do związków i wygląda na to, że jest naprawdę zakochany.

Zobacz: Małgorzata Foremniak wspomina związek z Rafałem Maserakiem: "Byłam prekursorką tego, że w związku kobieta jest starsza"

Dziewczyna tancerza wspiera go w show:

Zobacz także

W ostatniej edycji była na każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Kibicowała Rafałowi. Może to właśnie dlatego nikomu nie przyszło do głowy, by podejrzewać go o romans z Anną Cieślak, z którą tańczył - czytamy w „Gwiazdach”.