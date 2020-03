Kim jest dziewczyna Bartosza Bieleni, Sonja Orlewicz? Ma bardzo oryginalną urodę

Bartosz Bielenia to objawienie minionego roku. Mimo ogromnej popularności, jaka spadła na niego po genialnej roli w "Bożym Ciele", aktor wciąż utrzymuje swoje życie prywatne z dala od zainteresowania mediów. Aktor pojawił się jednak w towarzystwie swojej dziewczyny podczas gali nagród Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Kim jest Sonja Orlewicz?

Kim jest dziewczyna Bartosza Bieleni, Sonja Orlewicz?

Dziewczyna Bartosza Bieleni, Sonja Orlewicz, jest z zawodu reżyserką, fotografką a także pisze scenariusze. Ukończyła Szkołę Filmową w Łodzi na kierunku fotografia. Zaczyna dopiero stawiać swoje pierwsze kroki w świecie filmu. Jej krótkometrażowy film "Krzyż na drogę" był wyświetlany na festiwalu w Cannes w 2019 r. Wraz z Bartoszem Bielenią pracują nad kolejnym tym razem wspólnym projektem! Film, nad którym się skupiają będzie ukazywał to, co działo się od momentu pracy na planie filmowym "Bożego Ciała" aż do medialnego szumu wokół aktora, który ma aktualnie miejsce.

Nie wiem czy widzieliście ale Bartek na scenę wziął kamerę. To jest kwestia tego, że kręcimy wspólnie cały ten proces Bartka bycia w filmie i ten całej przeprawy, którą wszyscy właśnie obserwujemy. Myślę, że jest to bardzo ciekawy proces i robimy wspólnie coś z tego. Nie wiem czy premiera będzie publiczna, ale zobaczymy. - zdradziła w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" podczas gali rozdania Orłów

Dziewczyna Bartka Bieleni zdradziła, że poznali się w łódzkiej filmówce, ale wpływ na ich znajomość mieli również jej byli partnerzy:

Też, to jest długa historia moich byłych chłopaków, ale tak... można powiedzieć, że tak.

Na pytanie, o to jak na co dzień żyje się z Bartoszem oraz jaki jest jego charakter odpowiedziała bez zawahania:

Jest najlepszy i najłatwiejszy.

Zarówno Bartosz jak i Sonja zdają sobie sprawę z ciągle rosnącej popularności aktora, ale w dalszym ciągu starają się zachować dystans. Na pytanie, co myśli o dość charakterystycznym pozowaniu Bartosza Bieleni na ściance w pozie tzw. "słowiańskiego przykucu", odpowiedziała:

A co innego ma tam robić?

Sonja Orlewicz zdradziła, jakie podejście mają wraz z Bartoszem do otaczającego ich świata mediów oraz blasku fleszy.

Myślę, że nie da się tym zachłysnąć. To jest tak odrealnione, zupełnie poza rzeczywistością, która to jest interesująca, (...) więc nie wiem czy da się.

Dodała, że nie oznacza to, że nie będą udzielać się w mediach w sprawach zawodowych:

Nikt nie mówi, żeby unikać tej promocji, ale prawdziwe życie jest gdzie indziej.

Pomimo tego, że Bartosz Bielenia niewiele mówi na temat swojego życia prywatnego, to czasami udało mu się przemycić kilka szczegółów na temat swojej dziewczyny. W wywiadzie dla "Zwierciadła" aktor wyznał, że m. in. ubiegłoroczne wakacje spędzał z rodzicami i ukochaną. Wtedy również podjęli decyzję o adopcji psa o imieniu Kredyt.

Nazwaliśmy go Kredyt, właśnie od zobowiązania na lata [śmiech]. Znaleźliśmy go na Mazurach. Prawie go przejechaliśmy. Jechał na mnie z naprzeciwka samochód, na czołowe, śmierć w oczach, a okazało się, że tamto auto wymijało psa, przed którym ja w końcu ledwo wyhamowałem. Moja dziewczyna natychmiast wyskoczyła z auta. Krzyczę: „Nie wychodź, może być wściekły, przerażony, pogryzie cię”. Jeszcze słyszałem szczęk zerwanego łańcucha o asfalt. (...) Zapchlony, śmierdzący wracał do Warszawy na przednim siedzeniu, na kolanach. Za chwilę mija rok, jak go mamy. - wyznał Bartosz ukazując bardzo wrażliwą stronę swojej ukochanej.

Czy postanowią częściej pojawiać się medialnie? Czas pokaże.