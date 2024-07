Kim jest polska miss z suwakiem, jak ochrzcił ją Internet, czyli nowa polska gwiazda Euro 2016? Gorąca kibicka polskiej reprezentacjito Marta Barczok. Pracuje w Londynie jako księgowa w jednej z tamtejszych firm. Marta ma 29 lat i pochodzi z Białogardu - miasta znanego dotąd z tego, że urodził się tam b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Czy Marta pojechała na Euro 2016 do Francji z celem, by zostać miss? Zapytał ją o to portal pilkanozna.pl. Jak twierdzi, jest zwykłym kibicem i to, co się stało, bardzo ją dziwi. Po prostu towarzyszyła mężowi na meczach...

Żadna z sytuacji z moim udziałem na meczach podczas Euro we Francji nie była ustawką, o nic się nikogo nie prosiłam, nie pchałam się na siłę przed obiektywy. Nie jestem zawodową modelką, która zarabia na sesjach zdjęciowych, której zależy na popularności. Jestem normalną dziewczyną, kibicem reprezentacji, której ktoś pstryknął dwa zdjęcia, wrzucił do internetu, a później poszło to lawinowo. Najbardziej śmieszą mnie w tym wszystkim ludzie, którzy uważają, że do Francji pojechałam robić karierę albo oceniają mnie po jednym zdjęciu. A zdarza się to nagminnie - mówi portalowi pilkanozna.pl Marta Barczok.

Dostało się też Krzysztofowi Gojdźowi i Rafałowi Maślakowi, którzy skomentowali Martę i ocenili ją na podstawie wyglądu.

Widziałam w internecie wywiad na mój temat, w którym jakiś „znany chirurg" ocenił mnie zawodowym i kompetentnym okiem - oczywiście mówię to z przekąsem - że mam chirurgicznie poprawione usta, nos, że mam wycięte żebra. No nie powiem, wiele się o sobie z tego materiału dowiedziałam, sama bym na to nie wpadła. Albo jakiś przystojny pan Maślaczek dodaje komentarze - albo nie, przepraszam, on to nazwał faktami - że jestem lala bez klasy i robię obciach Polakom. Człowiek, który w ogóle mnie nie zna, nie zamienił ze mną choćby jednego słowa, nie wie, kim jestem, czym się zajmuję i skąd się wzięłam ocenia mnie po jednym, przypadkowym zdjęciu - powiedziała w wywiadzie portalowi pilkanozna.pl Marta Barczok.

Marta cieszy się z tego małego zamieszania wokół jej osoby. Telefony z różnymi propozycjami zaczęły dzwonić. I zobaczymy, czy zostanie drugą Natalią Siwiec.

A Wam podoba się Marta Barczok?

