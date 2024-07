Kim jest Anna Tacikowska. Anna Tacikowska wikipedia. Anna Tacikowska wiek. Anna Tacikowska zdjęcia. Anna Tacikowska X-Factor

1 z 6

Anna Tacikowska pojawiła się na przesłuchaniach do "X-Factor" z utworem Rihanny "Only Girl". Z pozoru skromna prawniczka z Warszawy powaliła jurorów swoim wykonaniem. I mimo, że zdecydowała się studiować prawo, to swoją przyszłość wiąże z muzyką. Swoje pierwsze kroki w kierunku śpiewu stawiała w wieku 10 lat, kiedy wstąpiła do chóru parafialnego. Ze względu na bardzo niską i ciemną barwę głosu śpiewała wtedy w altach. Przez trzy lata uczęszczała na zajęcia do Ogniska Teatralnego Machulskich, następnie szkoliła swój głos w śpiewie klasycznym. Była wokalistką w zespole Channel One.

Kiedy udało jej się dojść do ostatniego etapu przed odcinkami na żywo, nikt nie wierzył w to, że Tatiana zdecyduje się wziąć ją do swojej drużyny. Jak się później okazało, wybór Anny do finału był strzałem w dziesiątkę. Już w pierwszym odcinku z drużyny Okupnik odpadły dwie osoby, a w grze pozostała tylko Tacikowska. Jej rewelacyjne występy przy których coraz bardziej się otwierała sprawiły, że pokochali ją widzowie, a ona dotarła aż do finału. Wraz z nią o główną nagrodę powalczą: Marta Bijan i Artem Furman.

Podczas odcinków na żywo Anna zaśpiewała m.in.: Proud Mary - Tina Turner, With a Little Help From My Friends - The Beatles, Halo - Beyonce, SOS - Kalina Jędrusik, Rather be - Clean Bandit.

