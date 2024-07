4 z 19

Ella Eyre to wokalistka i kompozytorka pochodząca z Wielkiej Brytanii. Popularność przyniósł jej nagrany wspólnie z RUDIMENTAL utwór „Waiting All Night”, który błyskawicznie trafił na 1 miejsce UK Singles Chart. Sukcesami okazały się również kolejne muzyczne kolaboracje m.in. z Naughty Boy, Bastille i Wiz Khalifa. Od początku kariery piosenkarka jest doceniana przez krytyków, co zaowocowało nominacjami m.in. do prestiżowej BRIT Award w kategorii „Critics’ Choice” oraz nagrody MTV w kategorii „Brand New For 2014”. Artystka znalazła się na 2. miejscu plebiscytu BBC Sound Of 2014, największej muzycznej nadziei Brytyjczyków.