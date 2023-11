21 lutego o godzinie 21:30 widzowie TVN odbędzie się premiera najnowszej edycji show z udziałem takich gwiazd takich, jak: raper Peja, Karolina Ferenstein-Kraśko, Tomasz Ciachorowski czy Julia Wróblewska. W programie zobaczymy również znaną jak do tej pory wyłącznie z internetu blogerkę Annę Skurę, autorkę bloga What Anna Wears. To będzie jej debiut w programie telewizyjnym. Okazuje się, że Skura przez wiele osób jest wskazywana jako potencjalna kandydatka do wygranej w "Agencie"? Dlaczego? Zobaczcie, co zdradziła przed kamerą Party.pl!

Anna Skura jest jedną z najpopularniejszych blogerek w Polsce.

Czy ma szansę wygrać "Agenta"?