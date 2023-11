Reklama

Kinga Rusin w rozmowie z Party.pl zdradziła, czego możemy spodziewać się w trzeciej edycji programu "Agent-Gwiazdy"! Już 21 lutego o godzinie 21:30 widzowie TVN będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek najnowszej serii show z udziałem takich gwiazd jak: raper Peja, Karolina Ferenstein-Kraśko, Tomasz Ciachorowski czy Julia Wróblewska. Co dziennikarka mówi na temat najbardziej kontrowersyjnych uczestników? Zanim zobaczycie premierowe odcinki programu, posłuchajcie co zdradziła nam Kinga Rusin! Prowadząca nie ukrywa, że to będzie wyjątkowa edycja "Agenta"! Dlaczego?

Kinga Rusin opowiedziała nam o trzeciej edycji "Agenta".

x-news/Materiały promocyjne

Jednym z uczestników 3. edycji show "Agent Gwiazdy" będzie raper Peja.