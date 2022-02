"Kim jest Anna?": Anna Sorokin opowiedziała, czym zajmuje się w więzieniu. To dopiero początek kariery?

Dagmara Kaźmierska to dziś najpopularniejsza "Królowa życia" w Polsce. Jednak jej życie nie zawsze było takie kolorowe. W 2009 roku na wniosek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy została skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Od 2004 roku prowadziła własną agencję towarzyską, ostatecznie spędzając 14 miesięcy w areszcie. W programie Kuby Wojewódzkiego opowiedziała, jak wyglądało jej życie w areszcie. Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" opowiedziała u Kuby Wojewódzkiego o swojej kryminalnej przeszłości. W pewnym momencie załamał jej się głos... Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" o pobycie w areszcie Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Kubą Wojewódzkim opowiedziała co nieco o swojej mrocznej przeszłości. Przyznała, że 14 miesięcy, które spędziła w areszcie we Wrocławiu przepłakała z tęsknoty za synem. Nie dało się ukryć, że mimo upływu lat to wciąż dla niej trudny temat. Poruszając kwestię emocji, które wówczas jej towarzyszyły, załamał jej się głos. "Królowa życia" dodała jednak, że samego pobytu w areszcie nie wspomina aż tak traumatycznie: Ja byłam w areszcie, nie trafiłam do typowego zakładu karnego. Cały czas byłam we Wrocławiu. Kobiety w więzieniu są gorsze jak mężczyźni. Przemoc i agresja to bajki, które można odłożyć na półki. Zdarza się ale sporadycznie, bo to jest dość pilnowane. Kobiety w ogóle w charakterach mają więcej zawiści i zazdrości. Źle na siebie mówią, złośliwe są dla siebie. Ja akurat dobrze trafiałam. Nie musiałam sprzątać, nie musiałam nic robić. Ale to są dyżury to nie...