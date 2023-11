1 z 6

Kim jest Agata Błaszczykowska - żona Kuby Błaszczykowskiego? Nasz polski zawodnik, który na co dzień gra w klubie VFL Wolfsburg, po raz kolejny będzie jedną z najważniejszych osób w naszej drużynie na Mundial. Do Rosji, podobnie jak 2 lata temu do Francji, poleci zapewne też Agata Błaszczykowska - żona Kuby, która będzie chciała wspierać go na miejscu. Dla Agaty Błaszczykowskiej każdy mecz to wielkie przeżycie - gdy Polska przegrała w Portugalią po niewykorzystanym przez Kubę karnym, Agata popłakała się i inne żony piłkarzy zaczęły ją szybko pocieszać. Wiedziała, że jej mąż będzie długo przeżywał tego niestrzelonego karnego. Całe szczęście Błaszczykowski szybko wrócił do gry, a w wywiadach mówił, że zbyt wiele ciężkich rzeczy w życiu przeżył, żeby nie podnieść się po tym karnym. U swojego boku miał ukochaną żonę, z która jest już od 2005 roku. Jak się poznali? Czy była to miłość od pierwszego wejrzenia?

