O wydarzeniach z 27. finału WOŚP opowiedział Adam Ilczyszyn, kierownik sceny. Mężczyzna pojawił się na miejscu ataku, gdy nożownik został już zatrzymany. To on był przy Pawle Adamowiczu i widział, co się z nim dzieje.

Zacząłem mijać się z ludźmi, którzy schodzą i usłyszałem, że prezydent źle się poczuł. I zobaczyłem go siedzącego na podeście gitarowym. Podszedłem, usiadłem koło niego, objąłem go ręką i zacząłem się go pytać, czy coś się stało - powiedział Adam Ilczyszyn w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

