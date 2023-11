Świat jest wstrząśnięty tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, który zginął podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został zamordowany przez 27-letniego meżczyznę, który w grudniu opuścił więzienie po odsiadce za napady i rozboje. Do żony prezydenta Gdańska płyną kondolencję z całego świata. Wsparcie okazują jej również Internauci w komentarzach na jej profilu na Facebooku!

To tragiczne wydarzenie sprawiło, że tysiące Polaków wzięło udział w wiecach przeciwko przemocy, które odbyły się w całym kraju. Ludzie są wstrząśnięci tą zbrodnią i próbują okazać wsparcie w każdy możliwy sposób. Wyrazy współczucia po tym co się stało płyną z całego świata. Oto niektóre z komentarzy na Facebooku:

Magda, bądź dzielna!

Pani Magdo, całym sercem jestem z wami

Pozostaję w modlitwie także z tobą i rodziną, a siła modlitwy jest ogromna. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało! Tak po ludzku!

Jestem zdruzgotana tym, co się stało w Gdańsku prezydentowi tego miasta. Całym sercem jestem z żoną pana Pawła. Magdalena Adamowicz, bądź dzielna

Magda, I just read in the international press what happened. I am shocked, I cannot believe it.