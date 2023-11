Już niedługo ruszy wielka promocja w Rossmannie -55 proc. na kosmetyki do makijażu. Rossmann w każdym sezonie przygotowuje tego typu promocje dla swoich stałych klientek. Według nieoficjalnych informacji, promocja - 55 proc. w Rossmannie ma rozpocząć się 16 kwietnia dla klientów VIP, natomiast 19 kwietnia dla wszystkich. Zanim więc będziecie mogły ruszyć na zakupy, warto wiedzieć, na jakie kosmetyki trzeba zwrócić uwagę, a także dokładnie poznać zasady promocji w Rossmannie.

Zasady promocji -55 proc. w Rossmannie

Można podejrzewać, że zasady promocji w Rossmannie nie zmienią się w porównaniu do tych, które obowiązywały na zeszłorocznej promocji jesienią. Wtedy klubowicze Rossmanna mogli kupować minimum 3 produkty o różnych kodach kreskowych. Z promocji można było także skorzystać tylko trzy razy.

Jakie tusze można kupić na promocji w Rossmannie?

Oczywiście promocja w Rossmannie -55 proc. na kosmetyki do makijażu do doskonała okazja, by uzupełnić swoje kosmetyczki, a także przetestować nowości, które w regularnej cenie są nieco zbyt kosztowne. Pokazywaliśmy wam już, jakie fluidy i podkłady warto kupić w promocji w Rossmannie o 55 proc. tańsze, to teraz czas na tusze do rzęs, które z pewnością przydadzą się w letnim sezonie. Zobaczcie galerię zdjęć poniżej. Najtańszy kupicie już za 9 zł!