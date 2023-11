Promocja w Rossmannie -55 proc. na kosmetyki do makijażu to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośniczek make-upu i kolorowych kosmetyków. Promocja startuje prawdopodobnie 16 kwietnia dla klientów VIP i 19 kwietnia dla wszystkich klientów. Rossmann umożliwi wtedy zakup produktów, które w regularnej cenie kosztują zbyt wiele. Promocja w Rossmannie -55 proc. to też szansa na zrobienie kosmetycznych zapasów. Oczywiście zanim rzucimy się w wir zakupów, trzeba mieć na uwadze, że promocja w Rossmannie narzuca nam pewne ograniczenia - trzeba m.in. kupić minimum 3 produkty z różnym kodem kreskowym.

Nie są to oczywiście wielkie przeszkody, dla kogoś kto chce uzupełnić swoją kosmetyczkę o brakujące produkty. Jeśli więc np. szukasz idealnego podkładu na wiosnę i lato, to dobrze trafiłaś. Podpowiadamy, jaki podkład do twarzy wybrać na promocji w Rossmannie -55 proc., żeby był dobry i żebyś zapłaciła za niego maksymalnie 35 złotych - po przecenie! Zobacz naszą galerię poniżej i zapoznaj się z produktami, które na pewno warto kupić na promocji w Rossmannie.

