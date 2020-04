Kiedy rozpocznie się drugi etap odmrażania gospodarki? Rzecznik rządu zdradza termin 

Przedsiębiorcy z zapartym tchem oczekują na realne odmrożenie gospodarki i możliwość funkcjonowania jak przed pandemią. 20 kwietnia wprowadzono pierwszy etap planu przedstawionego przez Mateusza Morawieckiego w miniony czwartek. Drugi etap dotyczy otwarcia hoteli i podobnych miejsc noclegowych z dalszym zachowaniem wzmożonej higieny raz dystansu, otwarcia sklepów budowlanych w weekendy oraz otwarcie niektórych instytucji kultury, takich jak muzea czy biblioteki. Rzecznik rządu zdradził termin wprowadzenia drugiego etapu. Czy możemy się go spodziewać jeszcze przed majówką?

Zobacz także: Premier Morawiecki: od 20 kwietnia zaczynamy wychodzenie z ograniczeń! Będą cztery etapy

20 kwietnia wprowadzono pierwszy etap odmrażania gospodarki. Poluzowano kilka obostrzeń dotyczących wstępu do lasu oraz parków, jednak w kwestiach gospodarczych niewiele się zmieniło. Zmiany wprowadzono tylko w kwestii zakupów w sklepach spożywczych, zwiększono liczbę osób, która może przebywać na terenie sklepu oraz zniesiono godziny dla seniorów w weekendy. Do tej pory jednak nie podano dokładnej daty wprowadzania kolejnych etapów. Rzecznik rządu Piotr Müller zdradził, przybliżoną datę wprowadzenia kolejnego etapu:

Uruchomienie drugiego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie maja. (...) Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu. Czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia niebawem - powiedział w TVP Info

Rzecznik odniósł się również do kwestii otwarcia hoteli i miejsc noclegowych:

To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu