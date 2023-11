Na ten film czekają wszyscy fani Dawida Kwiatkowskiego! Kilka miesięcy temu jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce zdradził, że wkrótce w kinach pojawi się dokument o jego życiu. Dawid Kwiatkowski w jednym z wywiadów przyznał wówczas, że w filmie zobaczymy również jego bliskich.

(...) przez pół filmu płaczę. To było trudne dla całej mojej rodziny. Ten film jest naszą spowiedzią. Myślę, że wszystkim było nam to potrzebne. Pracując nad tym dokumentem, wszystko sobie wyjaśniliśmy i zbliżyliśmy się do siebie- mówił w rozmowie z portalem plejada.pl.