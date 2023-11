Dawid Kwiatkowski szykuje naprawdę wielką niespodziankę dla swoich fanów! Okazuje się, że już wkrótce w kinach pojawi się dokument o jego życiu. Dawid Kwiatkowski w rozmowie z portalem plejada.pl przyznał, że w filmie opowiedział o rzeczach, o których do tej pory nie mówił swoim fanom! Jeden z najpopularniejszych wokalistów polskiej sceny muzycznej nie ukrywa, że boi się premiery dokumentu, który według niego będzie punktem zwrotnym w jego karierze!

Co o dokumencie mówi Dawid Kwiatkowski?

Dawid Kwiatkowski w rozmowie z plejadą.pl przyznał, że film o jego życiu jest już gotowy i teraz trwają rozmowy z dystrybutorami - dopiero po nich będzie wiadomo, kiedy dokładnie film trafi do kin. Czego w dokumencie mogą spodziewać się jego fani? Okazuje się, że filmie pojawią się bliscy Dawida.

(...) przez pół filmu płaczę. To było trudne dla całej mojej rodziny. Ten film jest naszą spowiedzią. Myślę, że wszystkim było nam to potrzebne. Pracując nad tym dokumentem, wszystko sobie wyjaśniliśmy i zbliżyliśmy się do siebie - zdradził w rozmowie z portalem.