Paweł Hartlieb zmarł w wieku 51 lat. Informacja o jego śmierci została ogłoszona 3 grudnia przez przedstawicieli zespołu Kwartet Szafa Gra. Zmarły był znanym aktorem i piosenkarzem, który urodził się 4 września 1974 roku w Warszawie. Jego przedwczesna śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla fanów oraz środowiska artystycznego.

Hartlieb był znany przede wszystkim ze swojej działalności scenicznej. W latach 1994–2002 występował w Teatrze Studio Buffo, gdzie zdobywał doświadczenie sceniczne i nawiązywał ważne artystyczne relacje. To właśnie tam poznał innych artystów, z którymi później stworzył zespół Kwartet Szafa Gra. Choć później zdecydował się na rozwój kariery solowej, przez lata był ceniony za swój głos i talent aktorski. Występował między innymi jako aktor dubbingowy – jego głos można było usłyszeć w polskiej wersji filmu animowanego "Tarzan".

Kiedy pogrzeb Pawła Hartlieba?

Rodzina Pawła Hartlieba podała szczegóły dotyczące jego pogrzebu. Jak się okazuje, uroczystości pożegnalne odbędą się dopiero w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 14:00 w Warszawie, w kościele św. Wincentego à Paulo. To przeszło aż dwa tygodnie od śmierci artysty. Po mszy urna z prochami zmarłego zostanie złożona w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Informacje o pogrzebie zostały opublikowane przez Fundację Dla Gawędy w formie klepsydry zamieszczonej w mediach społecznościowych. Rodzina podkreśliła, że uroczystość będzie miała charakter rodzinny i intymny.

Związek Pawła Hartlieba z Dorotą Szelągowską

Paweł Hartlieb był pierwszym mężem znanej projektantki wnętrz i prezenterki telewizyjnej Doroty Szelągowskiej. Para wzięła ślub w bardzo młodym wieku – Szelągowska była wtedy w trzecim miesiącu ciąży. Z tego związku urodził się syn Antoni, który dziś jest już dorosły i nosi nazwisko ojczyma, Adama Sztaby. Sama Dorota Szelągowska tak mówiła o tym w rozmowie z portalem Jastrząb Post:

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował

Związek Pawła Hartlieba i Doroty Szelągowskiej nie przetrwał, a po rozwodzie oboje poszli własnymi drogami.

Dorota Szelągowska przez lata nie wypowiadała się publicznie na temat tego związku. Wiadomo jednak, że pomimo rozstania Hartlieb był obecny w życiu syna. W związku z jego śmiercią, wiele osób przypomniało sobie o tym zapomnianym już epizodzie z życia znanej prezenterki.

