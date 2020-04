Kiedy planować wakacje w tym roku? Kiedy będzie można podróżować? Są opinie ekspertów

Kiedy nastąpi powrót do "normalności" po pandemii koronawirusa w Polsce? To chyba najczęściej powtarzane ostatnio pytanie przez nas wszystkich. Ze względu na wirus w naszym kraju zamknięto placówki oświatowe i kulturalne, wprowadzono szereg obostrzeń dotyczących przemieszczania się czy nawet robienia zakupów. Choć nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy koronawirus w Polsce zniknie, tysiące ludzi snuje jednak plany na przyszłość. Jak powinny one wyglądać w kwestii podróżowania i planowania wakacji?

Wakacje 2020 - czy planować? Jeśli tak, to kiedy?

Jak będą wyglądać tegoroczne wakacje? Czy koronawirus do tej pory zniknie? Czy warto planować letni urlop? Jeśli tak, to na kiedy? Niestety, wszelkie opinie ekspertów nie są optymistyczne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild am Sonntag" stawia sprawę jasno:

Radzę, żeby wstrzymać się z takimi planami. Nikt obecnie nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja w lipcu i w sierpniu - mówi cytowana przez "Fakt".

Z kolei na stronie national-geographic.pl przytoczono wypowiedzi kolejnych ekspertów, którzy nie mają wątpliwości, że nawet po wygaśnięciu koronawirusa, wszelkie środki ostrożności mogą potrwać nawet rok:

Trudności mogą utrzymywać się ponad 12 miesięcy - prognozuje Maciej Boni, epidemiolog z Penn State. Jeśli chodzi o, kiedy to wszystko się skończy i będzie można ponownie podróżować, powiedziałbym, że to zależy od nas i tego czy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Jeśli chodzi o letnie wakacje – ja na razie ich nie planuję - dodaje Kumi Smith, adiunkt epidemiologii na University of Minnesota.

Co o tym sądzicie?