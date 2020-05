Kiedy koniec obowiązku noszenia maseczek? Minister Szumowski o możliwych terminach decyzji!

Czy obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa, zostanie zniesiony? Okazuje się, że jest to prawdopodobne, przynajmniej częściowo. Mówił o tym podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według ministra, odpowiednie decyzje mogą zapaść w ciągu tygodnia bądź dwóch.

A jak to będzie wyglądać w praktyce? Zobaczcie, co mówił minister zdrowia.

Zobacz także: Koniec obowiązku noszenia maseczek?! Jest kilka warunków rządu!

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w poniedziałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. Również te dotyczące obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. O tym, że nakaz ten może zostać ograniczony mówiło się już w tamtym tygodniu. Kiedy jest to możliwe i w jakim zakresie?

Radio Zet, które zamieściło relację z konferencji informuje, że decyzję w tej sprawie poznamy w ciągu tygodnia bądź dwóch.

Jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną - mówił cytowany przez radio minister zdrowia Łukasz Szumowski.