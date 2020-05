Co z maseczkami ochronnymi? Jednak nie będziemy musieli zakrywać nosa i ust do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa? Wiceminister zdrowia w rozmowie z mediami przyznał, że być może już wkrótce zmienią się zapisy dotyczące noszenia maseczek w przestrzeni publicznej! Zobaczcie, co dokładnie powiedział Sławomir Gadomski!

Na świeży powietrzu nie będzie nakazu noszenia maseczek?

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce władze już kilka tygodni temu wprowadziły wiele ograniczeń i obostrzeń. Początkowo Polacy nie musieli nosić maseczek ochronnych, jednak po jakiś czasie ogłoszono, że musimy zakrywać nos i usta. Od tamtej chwili chyba wszyscy zastanawiali się, jak długo będziemy musieli nosić maseczki na twarzy. Ostatnio minister zdrowia stwierdził, że będziemy zakrywać usta i nos aż do wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Teraz wiceminister zdrowia poinformował, że być może już wkrótce noszenie maseczek na świeżym powietrzu nie będzie obowiązkowe! Niestety, ewentualne zniesienie nakazu zasłaniania ust i nosa nie będzie obowiązywać w całym kraju.

(...) są regiony w Polsce, w których być może jesteśmy w stanie poluzować w pewnym sensie te obowiązki- gazeta.pl cytuje Sławomira Gadomskiego z Ministerstwa Zdrowia. I myślę, że w ciągu może tygodnia, dwóch, zaproponujemy taki model związany z noszeniem maseczek, być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni otwartej. Raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku w przestrzeniach zamkniętych- dodał wiceminister MZ.

Wiceminister zdrowia zapewnia jednak, że stanowisko w sprawie noszenia maseczek np. w miejscowościach turystycznych, gdzie często nie jest przestrzegany nakaz zakrywania ust i nosa pozostaje bez zmian.

Noszenie maseczek zabezpiecza przede wszystkim osoby z kontaktu: nie mnie, jako tego, który ma maseczkę, tylko osoby, które mogę zakazić. Nie zmieniamy swojego stanowiska, będziemy to kontrolować- mówił Sławomir Gadomski.

Myślicie, że wkrótce wychodząc na spacer nie będziemy musieli zabierać ze sobą maseczki ochronnej?

Zobacz także: Bon turystyczny na wakacje w Polsce! Kto ma szansę otrzymać 1000 plus?

Wiceminister zdrowia przyznał, że być może wkrótce w niektórych regionach nie będzie nakazu noszenia maseczek ochronnych.

East News

Nie będziemy musieli zakrywać nosa i ust na świeżym powietrzu?