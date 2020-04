Kiedy koniec obostrzeń w związku z koronawirusem w Polsce? Premier Morawiecki mówi o terminach

W czwartek 9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu części obostrzeń i wprowadzeniu nowych regulacji w zwiąku z pandemią koronawirusa. Szef polskiego rządu powiedział też kiedy możemy się spodziewać konkretnego planu wychodzenia z obostrzeń. Sprawdźcie kiedy możemy się spodziewać - jak to określił Morawiecki - powrotu do nowej rzeczywistości.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Kiedy koniec epidemii? Jest nowa prognoza!

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada plan wychodzenia z obostrzeń

Podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, że z powodu epidemii koronawirusa w dalszym ciągu utrzymane będą wszystkie dotychczasowe obostrzenia. Jak na razie będą one obowiązywały do 19 kwietnia. Placówki oświatowe pozostaną zamknięte aż do 26 kwietnia. Z tego też względu egzaminy ósmoklasisty oraz matury zostają przeniesione i najprawdopodobniej odbędą się w drugiej połowie czerwca. Co więcej wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Obowiązek ten wejdzie w życie dopiero po świętach - od czwartku 16 kwietnia.

Podczas konferencji zapowiedział jednak jeszcze jedno... Okazuje się, że powstaje rządowy plan wychodzenia z obostrzeń, o czym również poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Nie oznacza to, że to są ostatnie tygodnie takiego funkcjonowania. Być może pewne obostrzenia będą obowiązywać dalej. Ale chcemy po świętach przedstawić plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Ta dotychczasowa rzeczywistość przez długi czas, może przez lata nie wróci. Ale jest we mnie nadzieja, że świat i Polska będzie w stanie poradzić sobie z tą epidemią - mówił premier Morawiecki podczas konferencji.

Wygląda na to, że już po świętach otrzymamy istotne informacje, na temat wychodzenia z obostrzeń. Przypomnijmy, że na ten moment (czwartek 9 kwietnia) jest potwierdzonych 5341 osób zakażonych koronawirusem, a 164 osoby zmarły. Eksperci twierdzą, że szczyt zachorowań przed nami i wystąpi w okolicach 25 kwietnia.

Premier poinformował o planie wychodzenia z obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa.

East News

Plan ma zostać przedstawiony po świętach Wielkanocnych