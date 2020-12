Święta z filmem "Kevin sam w domu" to już tradycja! Świąteczny hit miał premierę już 30 lat temu, a w Polsce wciąż nie traci na popularności. Mimo tego, że z pewnością widzieliście go już dziesiątki razy, to fani klasyku wciąż wyszukują na jego temat nowych ciekawostek! Tym razem nie jest ani śmiesznie ani romantycznie... Miłośnicy "Kevina" sugerują, że w filmie został umieszczony motyw... satanistyczny! Według nich Kate McCallister, mama tytułowego bohatera miała zaprzedać duszę diabłu, aby móc wrócić do syna! Zobaczcie, czym argumentują tę przerażającą teorię.

Mroczny wątek z filmie "Kevin sam w domu"

Nowa teoria fanów "Kevina samego w domu" głosi, że Kate McCallister (w tej roli Catherine O'Hara) zaprzedała duszę diabłu! Chodzi o scenę z lotniska, w której Gus Polinski (w tej roli John Candy - o jego tragicznej historii przeczytasz TUTAJ) ratuje ją z opresji i proponuje podwiezienie do domu, aby mogła na czas dotrzeć do, pozostawionego samemu sobie, 10-letniego Kevina.

Na pierwszy rzut oka zachowanie "króla polki", który wyciągnął pomocną dłoń do zrozpaczonej matki przywraca wiarę w dobro człowieka, jednak wnikliwi fani "Kevina" dopatrzyli się mrocznego wątku w tej scenie! Według nowej teorii internautów to był moment, w którym Kate McCallister miała zaprzedać duszę diabłu! Dlaczego?

Jak dobrze pamiętamy, filmowa rodzina Kevina stara się wrócić ze świątecznych wakacji do rodzinnego domu, w którym pozostał 10-latek. Niestety ich lot zostaje odwołany. Kate stara się zrobić wszystko aby móc polecieć do syna , a kiedy traci już nadzieję, robi awanturę na lotniku:

Są święta, czas dawania nadziei. Nie dbam o to, czy będę musiała porwać wasz samolot, oddać wszystko, co posiadam, czy nawet zaprzedać duszę samemu diabłu. Wrócę do domu do syna!

W tym momencie podchodzi do niej Gus Poliński, "król polki" i proponuje jej, że zawiedzie ją do domu. Internauci twierdzą, że to nie jest przypadek, że robi to dopiero po tym, jak matka Kevina deklaruje, że jest gotowa zaprzedać duszę diabłu. Jednak to nie jedyny dowód. Użytkownicy Reddita zwracają uwagę na sposób, w jaki przedstawił się Kate: "Allow me to introduce myself" - to również fragment słynnej piosenki The Rolling Stones "Sympathy for the Devil". Według nowej teorii spiskowej internautów znaczenie ma również miejsce spotkania matki Kevina i Gusa Polinskiego - obok lotniska w Scranton - gdzie dzieje się akcja - znajduje się skrzyżowanie. Ma to być nawiązaniem do mitu dotyczącego skrzyżowania oraz diabła - każda osoba może złożyć ofiarę diabłu w pobliżu skrzyżowania - w przypadku Kate McCallister miała to być jej dusza.

Trzeba przyznać, że ta teoria jest przerażająca ale nieco naciągana! Co sądzicie?

